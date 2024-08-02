Агенты Тодибо стараются поскорее заключить сделку с итальянским топ-клубом

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо хотел бы продолжить карьеру в итальянской Серии А. По информации от Tuttosport, агенты француза работают над тем, чтобы поскорее заключить сделку с туринским «Ювентусом».

24-летний Тодибо является одной из целей нового тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты на усиление центра обороны. Жан-Клер открыт к тому, чтобы перебраться в «старую синьору» в это трансферное окно.

Контракт Тодибо с «Ниццей» рассчитан до лета 2027 года, но французский клуб готов отпустить центрального защитника уже в этом месяце. Напомним, Жан-Клер ранее защищал цвета каталонской «Барселоны», но не смог закрепиться в стартовом составе «сине-гранатовых».