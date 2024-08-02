Пиоли может получить работу во Франции - назван клуб

Известный итальянский специалист Стефано Пиоли может трудоустроиться во французском чемпионате, об этом рапортуют журналисты Footmercato.

Согласно информации источника, в услугах Пиоли заинтересован представитель Лиги 1 – «Ренн». Клуб может пригласить Стефано в случае отставки Жюльена Стефана. Спортивный директор «Ренна» Фредерик Массара лично заинтересован в кандидатуре 58-летнего итальянского тренера, с которым поработал в «Милане».

Напомним, что Пиоли покинул «россонери» по завершении минувшего сезона. Под его руководством миланская команда финишировала на втором месте в Серии А.