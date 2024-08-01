Голкипер «Милана» пропустит несколько месяцев из-за бытовой травмы

Голкипер «Милана» Марко Спортьелло по абсурдной причине пропустит ближайшие два-три месяца. Он получил бытовую травму руки, докладывает Calciomercato.

Поясняется, что Спортьелло в рамках турне «Милана» по США снимал футболку в номере отеля и не заметил люстру. В итоге он сильно порезался об неё, да так, что вратарю потребовалась операция.

Старт нового сезона голкипер «россонери» точно пропустит, а «Милан» уже начал искать ещё одного вратаря на трансферном рынке.

«Милан» в рамках первого тура нового сезона Серии А примет дома «Торино». У клуба по итогу прошлого сезона завоёвано серебро чемпионата Италии.