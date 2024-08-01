В «Лацио» объяснили, почему не подпишут Хамеса Родригеса

Анджело Фабиани, который в «Лацио» занимает пост спортивного директора, отреагировал на информацию о желании клуба подписать атакующего полузащитника Хамеса Родригеса.

«Я бы никогда не подписал Хамеса Родригеса, это нереально. Слухи – фейк. Хамесу 33 года, и за последние годы он не проводил больше, чем 12-13 матчей. Он хорошо выступил на Кубке Америки, но Хамес нам не интересен», - рассказал Фабиани Radio Sei.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Хамес Родригес на следующей неделе может подписать контракт с мадридским клубом «Райо Вальекано».

Хамес Родригес в своё время в Европе поиграл за ряд клубов, в частности за «Реал».