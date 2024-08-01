«Реал» может подписать топ-защитника – известно имя

Карло Анчелотти накануне заявил, что «Реал» больше не будет подписывать футболистов этим летом. Впрочем, портал TodoFihajes пишет о том, что в мадридском клубе всё-таки изучают возможность прихода в клуб нового игрока в оборонительную линию после неудачи с приглашением Лени Йоро (француз недавно перешёл в «Манчестер Юнайтед»).

По данным источника, «Реал» может подписать Алессандро Бастони из «Интера». При этом камнем преткновения может стать цена – «сливочные» готовы выплатить 30-40 миллионов евро, в то время как миланский клуб оценивает 25-летнего футболиста в 80 миллионов евро.