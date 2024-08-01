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Чемпионат Италии. Серия А

Милик хочет впечатлить Мотту и остаться в «Ювентусе»

01 Августа 2024 • 14:54 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Аркадиуш Милик не желает покидать свою команду в это трансферное окно. Напомним, ранее руководство «старой синьоры» выставило польского форварда на продажу.

Как сообщает Tuttosport, нападающий «Ювентуса» хочет впечатлить нового тренера Тьяго Мотту. Ранее итальянский специалист принял решение, что не нуждается в услугах бывшего нападающего «Наполи». Тем не менее, Аркадиуш хочет переубедить специалиста.

В последнем розыгрыше итальянской Серии А Милик отметился 4 голами и результативной передачей в 32 матчах. Ранее 30-летний поляк выступал во Франции в составе «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Тьяго Мотта Аркадиуш Милик ещё теги
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