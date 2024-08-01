Ещё один клуб Серии А заинтересовался де Хеа

Голкипер Давид де Хеа уже больше года находится без клубной прописки. Прошлым летом у испанца истёк срок контракта с «Манчестер Юнайтед», и с тех пор де Хеа не имеет команды. В последнее время пресса активно связывала 33-летнего футболиста с «Дженоа». Теперь же интерес к де Хеа проявляет ещё один клуб Серии А. По данным журналиста Маттео Моретто, в услугах вратаря заинтересована «Фиорентина».

Напомним, что за «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступал в 2011-2023 годах. Относительно недавно испанца считали одним из лучших вратарей в мире, но теперь он провёл целый сезон без футбола.