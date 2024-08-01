Витор Роке может перейти из «Барселоны» в итальянский клуб

Бразильский нападающий Витор Роке, правами на которого владеет каталонская «Барселона», может оказаться в чемпионате Италии. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в трансфере 19-летнего форварда заинтересован римский «Лацио». Итальянский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 50 процентов прав на футболиста.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Роке в 30 миллионов евро. Трудовой договор бразильца с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2031 года.

В прошлом сезон Витор принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил два гола.