«Ювентус» может купить аргентинского полузащитника из «Фиорентины»

Полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес может продолжить карьеру в другом итальянском клубе, об этом информирует журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, в подписании футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Новый главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта лично заинтересован в подписании этого игрока. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гонсалеса составляет 35 миллионов евро.

За флорентинский клуб Николас выступает с лета 2021 года. В минувшем сезоне Серии А 26-летний аргентинец провел 29 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи.