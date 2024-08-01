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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» может купить аргентинского полузащитника из «Фиорентины»

01 Августа 2024 • 10:12 Комментировать

Полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес может продолжить карьеру в другом итальянском клубе, об этом информирует журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, в подписании футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Новый главный тренер «старой синьоры» Тьяго Мотта лично заинтересован в подписании этого игрока. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Гонсалеса составляет 35 миллионов евро.

За флорентинский клуб Николас выступает с лета 2021 года. В минувшем сезоне Серии А 26-летний аргентинец провел 29 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и две голевые передачи.

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Ювентус Фиорентина Николас Гонсалес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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