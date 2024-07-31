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Довбик обойдётся «Роме» в почти 35 млн евро, контракт подпишут в четверг слухи

31 Июля 2024 • 21:36 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо поделился новыми подробностями будущего перехода Артёма Довбика из «Жироны» в «Рому». По информации Фабрицио, форвард сборной Украины обойдётся римскому клубу в сумму в 34 млн евро. А уже завтра, 1 августа Артём подпишет контракт с новым клубом.

Напомним, что Довбик в прошлом сезоне оказался в «Жироне» после перехода из украинского клуба «Днепр-1». В составе каталонской команды центрфорвард смог стать лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 26 голов. А его клуб сенсационно стал третьим и пробился на будущий сезон в Лигу чемпионов УЕФА.

Также на Артёма претендовал этим летом мадридский «Атлетико».

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