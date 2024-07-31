Защитник национальной сборной Сербии Страхинья Павлович перебрался в итальянский топ-клуб – «Милан». О переходе игрока обороны официально сообщила пресс-служба «россонери».

Павлович перешёл из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» и подписал длительный контракт на четыре года. В свои 23 года центрдеф имеет в послужном списке почти 40 выходов на поле в составе сборной Сербии, ездил на последние крупные турниры с участием сербов – катарский мундиаль и Евро-2024 в Германии. По информации Transfermarkt, итальянский клуб заплатил за защитника 18 млн евро.

Павлович является воспитанником белградского «Партизана». В «Ред Булл Зальцбург» футболист оказался летом 2022 года, с 2020 по 2022 годы был в системе «Монако» и несколько раз уходил в аренду.