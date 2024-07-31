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Рабио нарушил молчание после ухода из «Ювентуса»

31 Июля 2024 • 18:31 Комментировать

В последний день июня у полузащитника Адриена Рабио истёк срок контракта с «Ювентусом». Стороны после этого ещё вели переговоры, но, очевидно, не смогли сойтись, и «старая синьора» объявила о расставании с игроком. Теперь Рабио нарушил молчание посредством публикации в социальных сетях.

«После пяти сезонов в «Ювентусе», после пяти лет в Турине я хочу попрощаться и поблагодарить вас. Всех тех, кто был рядом. Клуб и весь его персонал. И вас, болельщиков, которые всегда были рядом и поддерживали. Спасибо за всё, «Ювентус». До свидания и удачи», - написал Рабио.

В последнее время слухи связывают Адриена Рабио с «Манчестер Юнайтед».  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
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