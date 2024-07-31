«Милан» работает над трансфером нападающего «Ромы»

Итальянский «Милан» работает над трансфером нападающего столичной «Ромы». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «россонери» хотят заполучить в свои ряды Тэмми Абрахама. Напомним, англичанин пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

В 2021 году «Рома» заплатила за Абрахама 40 миллионов евро лондонскому «Челси». В настоящий момент Тэмми не входит в планы главного тренера «джаллоросси» Даниэле де Росси.

26-летний Абрахам оценивается «Трансфермарктом» в 30 миллионов евро. Нападающий отметился голом и ассистом в 8 матчах последнего розыгрыша итальянской Серии А.