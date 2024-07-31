Довбик всё ближе к переходу в итальянский клуб

Лучший голеадор прошлого сезона Ла Лиги Артём Довбик близок к переезду в итальянскую Серию А. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно сведениям источника, новым клубом украинского нападающего, скорее всего, станет столичная «Рома». В ближайшее время стороны должны официально оформить сделку. Сумма трансфера составит 35-40 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны мадридского «Атлетико», однако сделка сорвалась.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 27-летний центрфорвард провел 36 поединков. Нападающий записал на свой счет 24 забитых мяча.