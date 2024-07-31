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​Сын Тотти сменит одну команду Серии D на другую

31 Июля 2024 • 02:27 Комментировать

Кристиан Тотти, сын знаменитого Франческо, в последнее время выступал за «Авеццано», но сейчас, похоже, готов сменить шило на мыло - перейти в другую команду из Серии D. Речь идёт о «Матере», сообщает TeleSveva.

Впрочем, в окружении Тотти считают, что переход может благотворно сказаться на карьере Кристиана из-за более располагающей обстановки. Официальное подтверждение трансфера должно быть опубликовано в ближайшие дни.

Напомним, что Кристиан - первый ребёнок в распавшейся семье Франческо и Илари Блази, он родился в ноябре 2005 года в Риме. Франческо Тотти повесил бутсы на гвоздь в 2017 году.  


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Евро-Футбол.Ру,
Франческо Тотти Кристиан Тотти Авеццано Матера ещё теги
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Сегодня, 31 Июля
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