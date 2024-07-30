Бывший вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас может остаться свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 37-летний голкипер уже согласовал свой переход в итальянскую «Монцу».

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, трансфер Наваса может не состояться, несмотря на назначение медицинского обследования и забронированные билеты. По данным источника, разногласия возникли в момент нового раунда переговоров. В настоящий момент сделка поставлена на паузу, подытожил инсайдер.

Последние пять лет Навас принадлежал французскому «ПСЖ», однако текущим летом он покинул клуб на правах свободного агента.