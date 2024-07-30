Центральный нападающий «Жироны» Артём Довбик обратился к руководство клуба с просьбой.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, 27-летний футболист попросил «Жирону» отпустить его в итальянскую «Рому». Сообщается, что Довбик принял окончательное решение и не рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

По данным источника, в настоящий момент директор «Ромы» находится в Жироне и ведет переговоры с каталонцами.

В сезоне-2023/24 Довбик появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 25 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 35 миллионов евро.