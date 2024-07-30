Нападающий «Ювентуса» Матиас Соуле продолжит карьеру в другой итальянской команде.

«Рома» на своих страницах сообщила о заключении с 21-летним футболистом контракта, который будет действовать до 2029 года. Игрок будет выступать за римский клуб под 18-м номером. Сумма трансфера составила 26 миллионов евро, также четыре миллиона туринцы получат в случае достижения игроком определённых успехов.

В прошлом сезоне Соуле на правах аренды играл за «Фрозиноне» и в 36 играх итальянского чемпионата 11 раз поразил ворота соперников.

Ранее была информация, что в подписании Соуле также были заинтересованы английские «Лестер» и «Вест Хэм», однако футболист изначально предпочитал вариант с переходом в «Рому».