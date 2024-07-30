Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Голлини продолжит карьеру в «Дженоа» официально

30 Июля 2024 • 19:15 Комментировать

Голкипер Пьерлуиджи Голлини стал игроком «Дженоа». Голкипер «Аталанты» перебрался в генуэзский клуб на правах арендного соглашения сроком на ближайший футбольный сезон. Отметим, что у «Дженоа» есть право выкупа футболиста.

Голлини принадлежит «Аталанте» с 2018 года. Минувший сезон 29-летний голкипер провёл в «Наполи» в аренде. Суммарно в составе неаполитанцев у голкипера в прошлом сезоне набралось всего 10 выходов на поле.

По итогу прошлого сезона в Серии А «Дженоа» занял 11-е место турнирной таблицы. Главным тренером генуэзского коллектива является бывший итальянский форвард Альберто Джилардино.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Аталанта Пьерлуиджи Голлини трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В УЕФА сообщили решение по России Ольмо готов перейти только в один клуб Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Мбаппе не может водить автомобиль BMW, который ему предоставил «Реал» В «Интер Майами» ответили, отпустят ли Месси в «Барселону» Клуб Роналду готов заплатить 100 млн евро за игрока «Барселоны» «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Романо: «Нико Уильямс рассматривает только два варианта продолжения карьеры» Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Назван игрок, который может вернуться в «Реал» в 2026 году
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Реальные звёзды чемпионата России: кто наши Месси и Роналду прямо сейчас «Пари НН» может уволить Илича
Спортивные новости
Сколько теннисистов из России осталось на Олимпиаде В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июля
19:51 · Италия. Серия А
«Рома» подписала форварда «Ювентуса» за 30 миллионов евро 1 официально
19:15 · Италия. Серия А
Голлини продолжит карьеру в «Дженоа» официально
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Интер» готов заплатить за игрока «Зенита» 11 млн евро слухи
16:10 · Италия. Серия А
Агент Осимхена сделал заявление на фоне последних слухов
15:48 · Италия. Серия А
Миранчук переходит из «Аталанты» в «Атланту»
14:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» представил необычную форму фото
14:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может приобрести Осимхена за 70 миллионов евро + Лукаку
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нацелился на бывшего форварда «Челси»
11:33 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может арендовать топ-форварда из Серии А с опцией выкупа
08:06 · Италия. Серия А
«Атлетико» готов приобрести бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед»
29 Июля
20:25 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Прогресс Калафьори за последний год действительно впечатляет»
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» объявил о переходе Калафьори 3 официально
17:30 · Англия. Премьер-лига
Агент Кьезы вылетел на переговоры с двумя клубами
15:42 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готов совершить громкий обмен форвардами
15:32 · Италия. Серия А
Кейлор Навас продолжит карьеру в Италии слухи
15:02 · Италия. Серия А
Кейлор Навас может перейти в клуб Серии А
13:46 · Италия. Серия А
​В новой версии «ФИФы» появилось новшество - тактический фол
13:42 · Италия. Серия А
Де Хеа подпишет контракт с клубом Серии А
12:17 · Италия. Серия А
«Матч ТВ» будет показывать Серию А на протяжении ближайших пяти лет 2
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» предложил контракт победителю Лиги чемпионов
10:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» всё ещё хочет продать Кьезу 2
09:48 · Италия. Серия А
«Севилья» хочет купить полузащитника «Интера»
07:28 · Италия. Серия А
Фабрегас высказался о подписании Варана
04:32 · Италия. Серия А
Варан поделился ожиданиями от работы с Фабрегасом
04:21 · Италия. Серия А
«Наполи» продлил контракт с игроком сборной Италии официально
Все новости
Рекомендуем