Голкипер Пьерлуиджи Голлини стал игроком «Дженоа». Голкипер «Аталанты» перебрался в генуэзский клуб на правах арендного соглашения сроком на ближайший футбольный сезон. Отметим, что у «Дженоа» есть право выкупа футболиста.

Голлини принадлежит «Аталанте» с 2018 года. Минувший сезон 29-летний голкипер провёл в «Наполи» в аренде. Суммарно в составе неаполитанцев у голкипера в прошлом сезоне набралось всего 10 выходов на поле.

По итогу прошлого сезона в Серии А «Дженоа» занял 11-е место турнирной таблицы. Главным тренером генуэзского коллектива является бывший итальянский форвард Альберто Джилардино.