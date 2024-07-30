Российский полузащитник Алексей Миранчук сменил итальянскую «Аталанту» на американский клуб «Атланта Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба команды МЛС. Трудовой договор между сторонами заключен до 2028 года.

По данным СМИ, на продаже 28-летнего Миранчука «Аталанта» заработала около 12 миллионов евро.

Напомним, хавбек выступал за итальянский клуб с 2020 года. За это время он появился на поле в 98 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и записал в свой актив 19 результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет десять миллионов евро.