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Алексей Миранчук — новый игрок «Атланта Юнайтед» официально

30 Июля 2024 • 16:16 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
...
Атланта Юнайтед
25.08 05:30

Российский полузащитник Алексей Миранчук сменил итальянскую «Аталанту» на американский клуб «Атланта Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба команды МЛС. Трудовой договор между сторонами заключен до 2028 года.

По данным СМИ, на продаже 28-летнего Миранчука «Аталанта» заработала около 12 миллионов евро.

Напомним, хавбек выступал за итальянский клуб с 2020 года. За это время он появился на поле в 98 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и записал в свой актив 19 результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет десять миллионов евро.

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