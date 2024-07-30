Агент Осимхена сделал заявление на фоне последних слухов

Агент Роберто Календа, который работает с нападающим Виктором Осимхеном, прокомментировал появление в прессе разнообразных слухов о будущем футболиста.

«Я читал о каких-то «фантастических обменах»… Как будто Осимхен – посылка, которую нужно по-быстрому доставить. Речь идёт о лучшем бомбардире «Наполи» при завоевании третьего скудетто в истории клуба. Уважайте это и прекратите писать фейковые новости», - слова агента приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация о том, что «Наполи» и «Челси» могут обменяться: Виктор Осимхен поедет в Лондон, а Ромелу Лукаку – в Неаполь.