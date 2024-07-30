Миранчук переходит из «Аталанты» в «Атланту»

Полузащитник Алексей Миранчук очень скоро сменит клубную прописку. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, в ближайшие часы будет объявлено о переходе 28-летнего россиянина из итальянской «Аталанты» в клуб «Атланта Юнайтед» из МЛС.

О возможном трансфере Миранчука в «Атланту» говорят вот уже несколько недель. По данным источника, «Аталанта» за трансфер российского футболиста получит 15 миллионов евро.

Агент Вадим Шпинёв, агент Алексея Миранчука, говорил о том, что футболист может войти в пятёрку наиболее высокооплачиваемых в МЛС. На первом месте в этом своеобразном рейтинге находится звёздный Лионель Месси.