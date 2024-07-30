«Ювентус» представил гостевую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2024/2025. Форму можно называть необычной, ведь в ней соединены несколько цветов без чёткого рисунка. Основным является жёлтый, но также можно заметить элементы белого, розового и фиолетового цветов.

«Выполненная в смелом жёлтом цвете форма заменяет культовые полосы, которые обычно характеризуют домашнюю форму, и даёт новую интерпретацию цветов, создавая мотив, вдохновлённый неизведанным галактиками», - говорится в пресс-релизе.

Стоит добавить, что техническим спонсором «Ювентуса» является компания Adidas.