«Атлетико» готов приобрести бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет «Фиорентина», может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Испанский топ-клуб выразил интерес к Амрабату и готов приобрести его за разумную сумму. Действующий контракт Софьяна с «Фиорентиной» истекает летом следующего года.

В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за английский «Манчестер Юнайтед». Амрабат принял участие в 30 поединках, не отметившись голевыми действиями.