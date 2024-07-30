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«Атлетико» готов приобрести бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед»

30 Июля 2024 • 08:06 Комментировать

Марокканский полузащитник Софьян Амрабат, правами на которого владеет «Фиорентина», может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Согласно сведениям источника, в подписании футболиста заинтересован мадридский «Атлетико». Испанский топ-клуб выразил интерес к Амрабату и готов приобрести его за разумную сумму. Действующий контракт Софьяна с «Фиорентиной» истекает летом следующего года.

В минувшем сезоне полузащитник выступал на правах аренды за английский «Манчестер Юнайтед». Амрабат принял участие в 30 поединках, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фиорентина Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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