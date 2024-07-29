Бывший вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас близок к переходу в итальянскую «Монцу». Об этом сообщает известный журналист Джанлука ли Марцио.

Ранее появилась информация, что 37-летний Навас ведет переговоры с «Монцей».

По данным источника, футболист согласовал контракт с итальянским коллективом. Утверждается, что уже сегодня Навас покинет Коста-Рику и завтра пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с «Монцей».

Последним клубом Наваса был «ПСЖ», за который он выступал с 2019 по 2024 год. За это время он провел в парижском клубе 114 матчей, в которых пропустил 94 гола и 52 раза оставил свои ворота в неприкосновенности.