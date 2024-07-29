Кейлор Навас может перейти в клуб Серии А

Голкипер Кейлор Навас может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в переговорах по Навасу продвигается «Монца». Клуб Серии А может заполучить 37-летнего костариканца как свободного агента.

Кейлор Навас известен в футбольном мире главным образом по выступлениям за «Реал» и «ПСЖ». Этим летом костариканский футболист остался без клубной прописки после истечения срока контракта в Париже.

Добавим, что в прошлом чемпионате Италии «Монца» финишировала на двенадцатой позиции в турнирной таблице.