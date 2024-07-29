​В новой версии «ФИФы» появилось новшество - тактический фол

Компания EA Sports выпустила очередной выпуск легендарной «фифы» - самого популярного футбольного симулятора. И, хотя разработчика уже давно критикуют за то, что все ежегодные версии стали слишком похожи друг на друга без реального прорыва в «геймплее», на самом деле новшества есть.

Теперь в качестве опции появилась такая возможность, как тактический фол - намеренный срыв опасной атаки соперника любой ценой. Как это сделал итальянский защитник Джорджо Кьеллини в финале Евро-2020, заваливая Букайо Сака в зародыше опасной атаки.

Кьеллини получил жёлтую, но сборная Италии не пропустила и затем выиграла матч и турнир.