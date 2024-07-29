Де Хеа подпишет контракт с клубом Серии А

В ближайшее время Давид де Хеа должен подписать контракт с клубом чемпионата Италии. Как стало известно изданию Marca, 33-летний вратарь близок к заключению трудового соглашения с «Дженоа».

В последнее время появлялась информация о том, что де Хеа не перейдёт в «Дженоа» из-за высоких финансовых требований игрока. При этом, как отмечает источник, сделка в скором времени будет закрыта.

Как известно, Давид де Хеа уже больше года не имеет клубной прописки. Прошлым летом у испанского голкипера истёк срок контракта с «Манчестер Юнайтед», за который он выступал в течение долгих двенадцати лет.