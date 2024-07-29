«Матч ТВ» будет показывать Серию А на протяжении ближайших пяти лет

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своём телеграм-канале сообщил, что телеканал продлил права на показ Серии А, а также теперь будет показывать Кубок Италии и Суперкубок страны.

«Наши зрители уже привыкли, что первоклассный итальянский футбол можно посмотреть только на «Матч ТВ», и мы рады, что еще как минимум пять лет, сможем предоставлять вам эту возможность», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Матч ТВ» будет показывать чемпионат Испании и Сегунду на протяжении ближайших семи лет, однако права на трансляцию всех евркокубков перешли стриминговому сервису Okko.