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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» всё ещё хочет продать Кьезу

29 Июля 2024 • 10:11 Комментировать

Туринский «Ювентус» по-прежнему хочет продать своего нападающего Федерико Кьезу в это трансферное окно. Напомним, итальянцем ранее интересовались два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм».

По информации от Tuttosport, если «Ювентусу» не удастся избавиться от Кьезы в это трансферное окно, руководство попробует сделать футболиста частью своего долгосрочного проекта. Контракт Федерко истекает через год, но если нападающий останется в команде этим летом, руководство предложит ему новое соглашение.

26-летний Кьеза в последнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 9 голами и 2 результативными передачами. Ранее Федерико также выступал за «Фиорентину».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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