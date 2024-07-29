«Ювентус» всё ещё хочет продать Кьезу

Туринский «Ювентус» по-прежнему хочет продать своего нападающего Федерико Кьезу в это трансферное окно. Напомним, итальянцем ранее интересовались два лондонских клуба – «Арсенал» и «Тоттенхэм».

По информации от Tuttosport, если «Ювентусу» не удастся избавиться от Кьезы в это трансферное окно, руководство попробует сделать футболиста частью своего долгосрочного проекта. Контракт Федерко истекает через год, но если нападающий останется в команде этим летом, руководство предложит ему новое соглашение.

26-летний Кьеза в последнем розыгрыше чемпионата Италии отметился 9 голами и 2 результативными передачами. Ранее Федерико также выступал за «Фиорентину».