«Севилья» хочет купить полузащитника «Интера»

«Севилья» планирует выкупить у миланского «Интера» права на полузащитника Люсьена Агуме. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Как стало известно источнику, стороны ведут переговорный процесс по этому трансферу. Сам футболист уже согласовал с андалусийским клубом детали сотрудничества. «Россонери» рассчитывают выручить с продажи Люсьена восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний французский полузащитник выступал за «Севилью» на правах аренды. Люсьен принял участие в 12 поединках, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве футболиста три желтые карточки.