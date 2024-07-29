Фабрегас высказался о подписании Варана

Рулевой итальянского клуба «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал подписание центрального защитника Рафаэля Варан, ранее поигравшего в «Реале» и «Манчестер Юнайтед».
«Варан – особенный футболист. Его подписание демонстрирует амбиции нашего клуба. Этот футболист выиграл много трофеев в своей карьере. У него огромный накопленный опыт. Не могу дождаться начала сотрудничества с ним», - передает слова испанского специалиста пресс-служба итальянского клуба.
Варан присоединился к «Комо» на правах свободного агента. Французский защитник подписал с клубом двухлетнее трудовое соглашение.
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