Фабрегас высказался о подписании Варана

«Варан – особенный футболист. Его подписание демонстрирует амбиции нашего клуба. Этот футболист выиграл много трофеев в своей карьере. У него огромный накопленный опыт. Не могу дождаться начала сотрудничества с ним», - передает слова испанского специалиста пресс-служба итальянского клуба.