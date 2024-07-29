Варан поделился ожиданиями от работы с Фабрегасом

Центральный защитник «Комо» Рафаэль Варан рассказал, что думает о Сеске Фабрегасе.

Француз официально стал игроком «Комо» в воскресенье. На сделке активно настаивал главный тренер команды Фабрегас, экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Челси» и сборной Испании.

«Я снова встречусь с Сеском, теперь уже не как соперник. Я очень рад, мне нравится философия Фабрегаса и его страсть к футболу. Мы легко понимали друг друга во время переговоров, поэтому, надеюсь, нас ждёт успех в совместной работе», – передаёт слова Варана официальный сайт «Комо».

Напомним, что до переезда в Италию 31-летний центрбек выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул свободным агентом.