Полузащитник «Наполи» Майкл Фолоруншо заключил новый контракт с клубом.

26-летний футболист поставил подпись под договором, рассчитанным до середины 2029 года. Сделку подтвердила пресс-служба «партенопейцев».

В прошедшем сезоне Фолоруншо выступал за «Верону» на правах аренды. В активе хавбека пять забитых мячей и одна результативная передача в 34 поединках минувшего розыгрыша Серии А.

Игрок пока не дебютировал за «Наполи», зато успел сыграть за сборную Италии. Первый матч в составе «скуадры адзурры» Фолоруншо провёл в июне текущего года, выйдя на замену в товарищеской встрече с Боснией и Герцеговиной. На Евро-2024 полузащитник вышел на поле однажды, появившись в концовке встречи группового этапа с Албанией.