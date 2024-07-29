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Чемпионат Италии. Серия А

Варан объяснил, почему перешёл в «Комо»

29 Июля 2024 • 04:01 Комментировать
Ювентус
...
Комо
19.08 21:45

Новичок «Комо» Рафаэль Варан прокомментировал своё решение перебраться в команду.

В воскресенье итальянский клуб официально объявил о подписании бывшего центрального защитника «Манчестер Юнайтед». Француз заключил контракт на два года с возможностью однолетнего продления.

«Я очень рад и воодушевлён, мне не терпится присоединиться к новым товарищам по команде.

Мне было любопытно узнать, в чём суть проекта, и я быстро понял, что это нечто особенное, отличающееся от всего остального, что мне предлагали. Чем больше я узнавал, тем интереснее мне становилось.

Я обладаю большим опытом игры на самом высоком уровне, и теперь я смогу поделиться своими знаниями, чтобы помочь клубу расти. Перед нами серьёзный вызов», – приводит официальный сайт «Комо» слова 31-летнего футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Комо Рафаэль Варан

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