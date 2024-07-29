​Арнаутович может покинуть «Интер»

Австрийский нападающий сербского происхождения Марко Арнаутович может покинуть миланский «Интер» после всего лишь одного сезона выступлений в нём. О такой вероятности сообщает итальянское издание Repubblica.

Это связывается с приглашением в «Интер» иранского нападающего Мехди Тареми - при таких раскладах Арнаутовичу, контракт которого действует до лета 2025 года, не светит игровое время, а просиживать штаны на лавке он не собирается. Какие у него могут быть варианты, пока не сообщается.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата стартует семнадцатого августа.