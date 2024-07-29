Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Арнаутович может покинуть «Интер»

29 Июля 2024 • 01:08 Комментировать

Австрийский нападающий сербского происхождения Марко Арнаутович может покинуть миланский «Интер» после всего лишь одного сезона выступлений в нём. О такой вероятности сообщает итальянское издание Repubblica.

Это связывается с приглашением в «Интер» иранского нападающего Мехди Тареми - при таких раскладах Арнаутовичу, контракт которого действует до лета 2025 года, не светит игровое время, а просиживать штаны на лавке он не собирается. Какие у него могут быть варианты, пока не сообщается.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата стартует семнадцатого августа.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марко Арнаутович
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» выбрал замену Доннарумме «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне «Реал» согласовал громкий трансфер – названо имя игрока Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» Тренер «Барселоны» резко ответил на вопрос о Нико Уильямсе «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован Ольмо готов перейти только в один клуб «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 Симонс решил, в каком клубе хочет продолжить карьеру
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Ольмо готов перейти только в один клуб Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
01:08 · Италия. Серия А
​Арнаутович может покинуть «Интер»
00:25 · Италия. Серия А
​Адли может покинуть «Милан»
28 Июля
23:58 · Италия. Серия А
«Милан» подпишет сербского защитника за 18 млн евро
23:28 · Англия. Премьер-лига
Калафьори станет самым дорогим итальянским защитником в истории
23:19 · Италия. Серия А
Осимхен ещё может оказаться в Саудовской Аравии
23:12 · Италия. Серия А
Кьеза отказал европейскому клубу
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Милан» близок к подписанию игрока «Тоттенхэма»
22:56 · Италия. Серия А
Варан стал игроком «Комо» официально
22:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» может сорвать трансфер Фофана в «Милан» слухи
22:12 · Италия. Серия А
​Лука Тони назвал лучших нападающих Серии А
21:54 · Италия. Серия А
Капитан «Милана» отклонил выгодное предложение от другого клуба слухи
21:40 · Италия. Серия А
Осимхен не попал в заявку «Наполи» на товарищеский матч
20:57 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо раскрыл условия перехода Тодибо в «Ювентус»
20:54 · Италия. Серия А
«Рома» подготовила первое предложение по Довбику слухи
15:19 · Италия. Серия А
Гаттузо доволен своей работой в «Хайдуке»
14:56 · Италия. Серия А
​Фонсека: «Мне нравится Салемакерс, я хочу удержать его в команде»
14:38 · Италия. Серия А
Чуквуезе: «Мне нравится Фонсека, вы увидите нового Чуквуезе»
14:19 · Италия. Серия А
«Милан» представил новую гостевую форму фото
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Интер» договорился с Дюмфрисом, но «Манчестер Юнайтед» не сдаётся
13:05 · Италия. Серия А
Де Хеа не будет в «Дженоа» - названа причина
13:04 · Англия. Премьер-лига
Холанн сделал подарок Ибрагимовичу фото
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить звезду «Ювентуса»
07:39 · Италия. Серия А
В «Милане» высказались о будущем Меньяна и Эрнандеса
07:22 · Италия. Серия А
Довбик принял предложение итальянского клуба
27 Июля
23:50 · Италия. Серия А
Пулишич поделился ожиданиями от второго сезона в «Милане»
Все новости
Рекомендуем