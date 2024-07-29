​Адли может покинуть «Милан»

Похоже, что французский полузащитник Ясин Адлир не вписывается в планы нового наставника «Милана» - португальского специалиста Паулу Фонсеки. По последним слухам, Адли может покинуть итальянский клуб до конца нынешнего трансферного окна. Во всяком случае, Фонсека пока что предпочитает задействовать на его позиции Алессандро Побегу.

Адли же может направиться в сторону «Аль-Шабаба» - оттуда есть интерес и предложение в 14 миллионов долларов. Сам игрок при этом, сообщает calciomercato.it, предпочёл бы остаться в своём нынешнем клубе. Цвета «Милана» он защищает с далёкого уже 2020 года.