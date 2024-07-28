«Милан» подпишет сербского защитника за 18 млн евро

Центральный защитник австрийского «Ред Булл Зальцбурга» Страхинья Павлович переходит в «Милан».

Информация о намерении «россонери» приобрести серба появилась в начале июля. Сейчас переговоры близки к успешному итогу, информирует инсайдер Фабрицио Романо. «Ред Булл Зальцбург» согласился продать Павловича в «Милан» за 18 млн евро. 23-летний футболист очень хочет пополнить ряды итальянского гранда – он дал окончательное согласие ещё несколько дней назад.

Страхинья Павлович выступал в Австрии на протяжении двух лет. Ранее он представлял цвета «Монако».

На счету центрбека четыре забитых гола в 38 матчах за сборную Сербии.