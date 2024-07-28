Осимхен ещё может оказаться в Саудовской Аравии

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не отказался от возможности переезда в Саудовскую Аравию.

25-летний игрок намерен покинуть «Наполи» и надеется, что клуб снизит ценник, отпугивающий потенциальных покупателей. В числе претендентов на Осимхена фигурирует «ПСЖ», однако французский гранд сосредоточен на других сделка. Также надежду на подписание форварда сохраняют представители чемпионата Саудовской Аравии. По данным журналиста Бена Джейкобса, нигерийский футболист предпочитает продолжить карьеру в Европе, но не исключает и трансфер в один из саудовских клубов. Ситуация остаётся неопределённой.