Кьеза отказал европейскому клубу

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза продолжает раздумывать над своим будущим.

Туринцы готовы продать 26-летнего игрока, чей контракт истекает в середине следующего года. Интерес к итальянцу проявляют многочисленные клубы – как из Серии А, так и зарубежные. По данным журналиста Мирко ди Натале, недавно Кьеза получил предложение от турецкого «Бешикташа», но ответил отказом, поскольку надеется продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

В числе претендентов на Федерико Кьезу фигурируют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 35 млн евро.