Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан перебрался в «Комо».

Итальянский клуб объявил о переходе француза на своём официальном сайте. Контракт 32-летнего футболиста рассчитан на два года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон.

Варан перешёл в «Комо» на правах свободного агента – контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» истёк 1 июля.

За «красных дьяволов» защитник выступал на протяжении трёх лет. С 2011 по 2021 год он представлял цвета мадридского «Реала».

В прошедшем сезоне «Комо» добился повышения в Серию А. Главный тренер команды – известный экс-полузащитник Сеск Фабрегас.