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Чемпионат Италии. Серия А

​Лука Тони назвал лучших нападающих Серии А

28 Июля 2024 • 22:12 Комментировать

Бывший бомбардир итальянского чемпионата и футболист сборной Италии Лука Тони прокомментировал атакующий потенциал лучших клубов Италии на данный момент. Он считает хорошим ходом приглашение Альваро Мораты, а также сравнил Душана Влаховича с Лаутаро Мартинесом:

-  Душан может стать анти-Лаутаро. Если у Влаховича пойдёт игра и у «Ювентуса» также, то у нас будет яркое сражение с «Интером». Посмотрим, останется ли в «Наполи» Осимхен. И внимание к Морате Альваро мне очень нравится и он станет безусловным козырем «Милана», - цитирует слова Тони Juvenews.eu.

Итальянский чемпионат стартует 17 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Лука Тони Альваро Мората Душан Влахович Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен ещё теги
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