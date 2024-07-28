​Лука Тони назвал лучших нападающих Серии А

Бывший бомбардир итальянского чемпионата и футболист сборной Италии Лука Тони прокомментировал атакующий потенциал лучших клубов Италии на данный момент. Он считает хорошим ходом приглашение Альваро Мораты, а также сравнил Душана Влаховича с Лаутаро Мартинесом:

- Душан может стать анти-Лаутаро. Если у Влаховича пойдёт игра и у «Ювентуса» также, то у нас будет яркое сражение с «Интером». Посмотрим, останется ли в «Наполи» Осимхен. И внимание к Морате Альваро мне очень нравится и он станет безусловным козырем «Милана», - цитирует слова Тони Juvenews.eu.

Итальянский чемпионат стартует 17 августа.