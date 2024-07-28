Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия отказался покидать свой клуб.

Будущее 27-летнего футболиста остаётся неопределённым, поскольку его действующий договор с «россонери» истекает менее чем через год. По заявлениям инсайдера Маттео Моретто, капитан «Милана» получил предложение от «Галатасарая». Турецкий клуб предлагал итальянцу более выгодный контракт в сравнении с его нынешним соглашением, однако тот ответил отказом.

Давиде Калабрия выступает за «Милан» на протяжении всей карьеры. На его счету 258 поединков за «красно-чёрных» во всех турнирах с момента дебюта в 2015 году.