Осимхен не попал в заявку «Наполи» на товарищеский матч

Форварда «Наполи» Виктора Осимхена не оказалось в заявке на товарищескую игру с клубом «Эгнатия».

Встреча между командами проходит в эти минуты. После получаса игры «Наполи» впереди со счетом 2:0.

На фоне этого журналист Фабрицио Романо сообщил, что Осимхен очень хочет покинуть «Наполи», а сам клуб намерен подписать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. При этом отмечается, что переговоры «Наполи» с «ПСЖ» по Осимхену находятся на паузе.

Действующий трудовой договор Осимхена с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 100 миллионов евро.