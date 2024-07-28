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Инсайдер Романо раскрыл условия перехода Тодибо в «Ювентус»

28 Июля 2024 • 20:57 Комментировать
Осер
...
Ницца
18.08 20:00

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Ювентус».

Туринцы сделают официальное предложение французскому клубу на следующей неделе. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «бьянконери» намерены арендовать Тодибо с обязательством выкупа за сумму, близкую к 35 млн евро.

Недавно состоялась встреча представителей «Ювентуса» с окружением 24-летнего игрока – тот уже выразил готовность подписать предложенный контракт сроком на пять лет.

Жан-Клер Тодибо выступает за «Ниццу» с 2021 года. До возвращения во Францию центрбек на протяжении двух лет принадлежал каталонской «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ницца Жан-Клер Тодибо Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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