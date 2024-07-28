Инсайдер Романо раскрыл условия перехода Тодибо в «Ювентус»

Центральный защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Ювентус».

Туринцы сделают официальное предложение французскому клубу на следующей неделе. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «бьянконери» намерены арендовать Тодибо с обязательством выкупа за сумму, близкую к 35 млн евро.

Недавно состоялась встреча представителей «Ювентуса» с окружением 24-летнего игрока – тот уже выразил готовность подписать предложенный контракт сроком на пять лет.

Жан-Клер Тодибо выступает за «Ниццу» с 2021 года. До возвращения во Францию центрбек на протяжении двух лет принадлежал каталонской «Барселоне».