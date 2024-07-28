Форвард «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в «Роме».

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, итальянский клуб подготовил первое предложение по 27-летнему футболисту. Сообщается, что римляне готовы выложить за Довбика 35 миллионов евро с учетом бонусов.

Уточняется, что переговоры между клубами пройдут на следующей неделе. Сам нападающий уже согласовал условия личного контракта с «Ромой», отметил журналист.

В прошлом сезоне Довбик принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 25 мячей и стал автором десяти результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.