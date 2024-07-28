Гаттузо доволен своей работой в «Хайдуке»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо стал тренером хорватского «Хайдука», и пока что Дженнаро, который обычно нигде надолго не задерживается, вполне доволен ходом дел. Его клуб переиграл в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов фарерский «Торсхавн», чем очень порадовал Дженнаро.

- Я увидел много положительных вещей. Мне понравилось то, как команда прессингует, а также эмоциональное состояние игроков. Кроме того, мне понравилась физика. Мы растём день за днём, - цитирует слова Гаттузо

Ответный матч состоится первого августа на Фарерских островах.