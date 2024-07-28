​Фонсека: «Мне нравится Салемакерс, я хочу удержать его в команде»

Новый наставник «Милана» Паулу Фонсека высказался по поводу бельгийского полузащитника Алексиса Салемакерса. Тот провёл последний сезон в аренде в «Болонье», но Фонсека имеет другое видение по поводу него и считает ценным игроком, который необходим ему в предстоящем сезоне.

- Алексис - это тип игрока, который мне очень нравится. Алексис - качественный игрок. Я считаю, что такой игрок нужен любому тренеру. Салемакерс может играть на любой позиции. Мне хотелось бы сохранить его в команде, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа.