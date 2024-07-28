Чуквуезе: «Мне нравится Фонсека, вы увидите нового Чуквуезе»

Нападающий «Милана» Самуэль Чуквуезе воодушевлён работой с новым наставником клуба Паулу Фонсекой, он заверил журналистов, что болельщики увидят новую версию игрока. Напомним, что Чуквуезе перебрался в «Милан» в прошлом году, однако в первом сезоне редко показывал себя должным образом.

- Для меня настоящее начало - сейчас, а не год тому назад. Мне очень нравится наш новый тренер, я отлично чувствую себя при нём. Больше уверенности в себе. Болельщики увидят нового Чуквуезе в предстоящем сезоне, - цитирует слова Чуквуезе pianetamilan.it.

Напомним, что новый сезон итальянского чемпионата начнётся семнадцатого августа.