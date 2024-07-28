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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» представил новую гостевую форму фото

28 Июля 2024 • 14:19 Комментировать

«Милан» представил гостевую форму, в которой команда будет выступать в сезоне 2024/2025. Основной цвет формы – белый. На воротнике и рукавах можно увидеть элементы, выполненные в красных и чёрных цветах. Эмблема в этом варианте формы является монохромной.

Отметим, что техническим спонсором «Милана» является компания Puma.

В прошлом чемпионате Италии «Милан» занял второе место, отстав при этом от «Интера» на 19 очков. Летом «россонери» сменили главного тренера – команду возглавил португальский специалист Паулу Фонсека. Он уже работал в Серии А с «Ромой».

Напомним, что «Милан» в ночь на воскресенье обыграл «Манчестер Сити» в товарищеском матче со счётом 3:2.

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